دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الخميس)، عدداً من المشروعات الجديدة في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام.
وتفقد الوزير عددا من المصانع الجاهزة، والمناطق المساندة، إضافة إلى توسعة نشاط أحد المصانع، والوقوف على التجهيزات الأساسية، ومواقع البنية التحتية، والمرافق والخدمات اللوجستية في المدينة الصناعية.
كما وقف الخريف على المشروعات القائمة والجديدة والجاري تنفيذها، ومنها: المصانع المنتجة، ومشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية، ومشروع “مدن تك”، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المُبتكرة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة.
وشملت الزيارة مصنع الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة، والذي يستهدف توطين صناعة الخرسانة الجاهزة، والإسهام في نقل التقنيات المتقدمة في هذا المجال إلى المدن الصناعية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمدينة الصناعية، خالد السالم، أن افتتاح هذه المشروعات الجديدة الداعمة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنظومة الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية، ستعمل على تمكين الاستثمارات النسائية وعمل المرأة السعودية بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن برنامج الإنتاجية الوطني يستهدف تهيئة 100 مصنع للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة الصناعية، وذلك بالتكامل مع شركاء “مدن” التقنيين، لتصبح نموذجاً يقتدي به باقي المصنعين.
وفق “أخبار 24”.