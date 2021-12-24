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24/12/2021   11:31 ص

أخصائي نفسي يوضح الفروق بين مرض الاكتئاب والإصابة بالعين والحسد

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قال الأخصائي النفسي الدكتور عبد الرحمن الخيران إنه توجد فروق بين مرض الاكتئاب، والإصابة بالعين والحسد.

وأضاف الخيران أن الشخص معرض لأن يصاب بالاكتئاب والعين والحسد في آن واحد، لكن تبقى هنالك فروق بين المرضين.

وبين أن علامات الإصابة بمرض الاكتئاب هي الحزن الشديد وتقلب المزاج والتفكير في الانتـحار والعزلة الدائمة والإهمال في اللباس والنظافة والعمل، وكذلك فقدان الوزن ونقص الشهية، والتفكير في الموت، وكذلك هناك مشاكل في الباطنية، مثل القولون العصبي، قد يسببها الاكتئاب. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن علامات الإصابة بالعين والحسد تختلف، وهي التثاؤب عند قراءة القرآن، وشحوب الوجه، والتبول الزائد، والحرارة في الجسم، والثقل في الأطراف، وما يُسمى بـ”النغزات” والكدمات تحت الجلد، وصرف المال دون تفكير.

أخصائي نفسي يوضح الفروق بين مرض الاكتئاب والإصابة بالعين والحسد

طب وتداوي
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