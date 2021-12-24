شهد مزاد اللوحات الإلكتروني الثالث الذي تنظمه منصة أبشر تنافساً كبيراً على بعض اللوحات، وحققت المزايدات عليها مبالغ كبيرة مع تبقي نحو 68 ساعة على نهاية المزاد.
ووصلت المزايدات على اللوحة الماسية “ددد 9999” إلى أكثر من نصف مليون ريال حتى الآن، من ضمن 22 لوحة تتم المزايدة عليها.
وجاءت ثاني أكبر مزايدة على اللوحة التي تحمل “ح ط ب 1” بـ 76.5 ألف، بينما شارك في المزاد 17 شخصا.
أما اللوحة التي تحمل رقم “أ ب ل 9” فحققت حتى الآن 41 ألف ريال، بينما التي تحمل رقم “ب د و 8” وصل سعرها إلى 37 ألف ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت خدمة مزاد اللوحات عبر “أبشر”، وذلك لتمكين الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا، وذلك على لوحات “خصوصي، ونقل خاص، ودراجة نارية”، وإنهاء جميع الإجراءات بعد الفوز في المزاد من خلال المنصة.
ويمكن الاشتراك في المزاد واستعراض اللوحات المميزة عبر الرابط .
وفق “أخبار 24”.