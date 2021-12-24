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جديد المحليات > “الطيران المدني” يصدر 3 آلاف ترخيص صلاحية طيران خلال 2021
24/12/2021   11:31 ص

“الطيران المدني” يصدر 3 آلاف ترخيص صلاحية طيران خلال 2021

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إصدارها أكثر من 3 آلاف ترخيص صلاحية طيران خلال 2021م، تحقيقاً لأعلى معايير السلامة في أجواء المملكة.

وأوضحت أن التراخيص في مجالات الاعتمادات الهندسية، والتشغيل التجاري، ومحطات إصلاح الطائرات، وطلبات تسجيل الطائرات، ومراجعة الرخص الفنية وتقارير المفتشين.

وبينت أن آلية عمل مفتشي ومهندسي صلاحية الطيران تشمل قبول طراز الطائرات وتعديلات التصاميم والإصلاحات الرئيسية، وإنتاج أجزاء الطائرات والمواصفات الفنية للقطع، والتفتيش على الطائرات لإصدار أو تجديد شهادات صلاحية الطيران. وفق “أخبار 24”.

كما تشمل الآلية إصدار شهادة ترخيص ضوضاء الطائرات، وتقييم واعتماد برامج صيانة الطائرات، وترخيص المشغلين الجويين، وإصدار شهادات محطات إصلاح الطائرات، والقيام بجولات تفتيشية للتأكد من الامتثال لمتطلبات اللوائح التنظيمية حسب أدلة إجراءات العمل.

“الطيران المدني” يصدر 3 آلاف ترخيص صلاحية طيران خلال 2021

جديد المحليات
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