“الجمارك”: إغلاق منفذ الدّرة مؤقتا لأعمال الصيانة.. وهذه المنافذ البديلة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إغلاق منفذ “الدّرة”، التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك مؤقتًا، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة التي تقوم بها في المنفذ.
وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، فيما ستستغرق أعمال الصيانة 45 يومًا.
وأضافت أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدّرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ “حالة عمّار” بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المنفذين البديلين سيقدمان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور بكفاءة عالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة بالمنفذين.