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جديد المحليات > “وقاية”: نتوقع ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” خلال الأسابيع القادمة.. وفي هذه الحالة يعود الحجر الصحي
24/12/2021   4:20 م

“وقاية”: نتوقع ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” خلال الأسابيع القادمة.. وفي هذه الحالة يعود الحجر الصحي

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قال مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عماد المحمدي، إنه يتوقع أن تشهد المملكة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

وأشار “المحمدي”، خلال مداخلة مع برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إلى أن المعيار الأساسي في تشديد أو تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة الحجر الصحي في المملكة، هو نسبة الإشغال والضغط على المستشفيات وازدياد الحالات الحرجة المصابة بالفيروس في العناية المركزة، لافتاً إلى أن الحالات في الوقت الحالي قليلة. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطهير الأيدي، ولبس الكمامة دائما سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة خاصة الأماكن المزدحمة، إضافة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة.

“وقاية”: نتوقع ارتفاع الإصابات بـ”كورونا” خلال الأسابيع القادمة.. وفي هذه الحالة يعود الحجر الصحي

جديد المحليات
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