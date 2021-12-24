“الانضباط” تنهي قضية مباراة الاتحاد والشباب

كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن تطور جديد في القضية التي نشبت خلال مباراة الاتحاد والشباب، ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنهت قضية المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، ضد عيسى الخيبري، الحكم المساعد في مباراة الاتحاد والشباب بالتراضي.
وأضافت المصادر أن الطرفين حضرا إلى مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الرياض، وذلك للنظر في الشكوى التي تقدم بها البلوي ضد الخيبري متهمًا فيها الحكم المساعد بالتلفظ على عبد الرحمن العبود، لاعب فريق الاتحاد بألفاظ لا تليق خلال مباراة الاتحاد والشباب.
وأوضحت المصادر أن القضية أغلقت بشكل نهائي بعد موافقة حامد البلوي وعيسى الخيبري على التراضي.
وشهدت مباراة الشباب والاتحاد، هجومًا حادًا بين حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد على الحكم المساعد خلال المباراة، عيسى الخيبري بسبب ما بدر منه تجاه العبود خلال المباراة التي حسمها الشباب بهدفين دون رد.