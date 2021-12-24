قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح 58 باباً للدخول والخروج من المسجد الحرام، فضلا عن توفير حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد من المصلين والمعتمرين.
وذكرت الرئاسة أنها خصصت أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، لعمليات التطهير التي تصل إلى 10 مرات يومياً، بجانب رفع مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة للزوار والمعتمرين.
وعددت الرئاسة الخدمات التي تقدمها في هذا الشأن، ومنها خدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، بالإضافة لتجهيز المكبرية بتطهيرها وتعقيمها، وتوزيع أكثر من 3 آلاف حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد، وتطهير أكثر من 3 آلاف دورة مياه. وفق “أخبار 24”.
ونوهت باستخدام 28 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوتًا ذكيًا للتعقيم، وأكثر من 500 مضخة تعقيم يدوية.
كما وفرت أكثر من 10 آلاف عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة في مواقع المسجد الحرام وساحاته، بجانب تأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وكذلك توفير الوكالة لعربات كهربائية وعادية لخدمة قاصدي البيت الحرام.
كما تتضمن خطة الرئاسة تأمين مراقبين على الأبواب البالغ عددها 58 بابًا، وتهيئة النظام الصوتي وأنظمة الإنارة وتأمين السجاد، بالإضافة إلى تشغيل عدد من السلالم الكهربائية، والمصاعد التي تنقل كبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة.