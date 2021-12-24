الأمير محمد بن سلمان يرعى حفل سباق الخيل على كأسي ولي العهد مساء اليوم

يرعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم (الجمعة)، حفل السباق الذي يقيمه نادي سباقات الخيل على كأسي ولي العهد بنسخته الـ 56، والمصنف ضمن كؤوس الفئة الأولى في الميدان السعودي المخصص لخيل الإنتاج المحلي ومفتوح الدرجات.
وقال رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل إن الرعاية التي توليها قيادة المملكة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به.
ويتكوَّن السباق من 9 أشواط، خصِّص الشوط الثامن منه لـ “خيل الإنتاج” الفئة الأولى على كأس ولي العهد بمسافة 2400 متر، وجائزة قدرها مليون ريال، أما الشوط التاسع، فخصِّص لـ “المفتوح” الفئة الأولى بمسافة 2400 متر، وجائزته مليون ريال.
وتعتبر كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة، إذ أقيمت أول بطولة في سباقات الخيل لأول مرة عام 1387هـ / 1969م، برعاية الملك خالد بن عبد العزيز حين كان وليًا للعهد، فيما تعد المملكة من أبرز دول العالم التي تحرص على دعم رياضة الفروسية. وفق “أخبار 24”.
ويعد البطل غلاب لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير أول من استفتح البطولات في أول عام وضعت فيه الكأس 1387هـ، واعتلى الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ قائمة الإسطبلات السعودية بأكثرية الفوز بكأس ولي العهد بعدد 24 فوزاً.
وجاء الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير في المرتبة الثانية من ناحية عدد مرات الفوز بكأس ولي العهد، فيما سجلت بعض الخيول حضورها لمرة واحدة، وهي أنيس للأمير أحمد بن سلمان، ومفيدة لفنجال الشيباني مع المدرب هلال الشيباني التي تعد أول من فاز من خارج الإسطبلات الكبيرة بهذه البطولة الغالية في عام 1997م.
وكان الجوادان “مايكنج ميراكلس” للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز و”الزحزاح” لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي آخر الأبطال المتوجين في نسخة 2020م.