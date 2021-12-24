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جديد الخرج > بحضور محافظ الخرج.. فعاليات ندوة (الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين) في عريش الملك عبدالعزيز بمركز السلمية (صور)
24/12/2021   7:14 م

بحضور محافظ الخرج.. فعاليات ندوة (الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين) في عريش الملك عبدالعزيز بمركز السلمية (صور)

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المصور / ناصر بن عبدالله :

احتضن عريش الملك عبدالعزيز بمركز السلمية بمحافظة الخرج فعاليات ندوة (الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين)، التي إقامتها ⁧‫دارة الملك عبدالعزيز‬⁩ امس الخميس ١٤٤٣/٥/١٩هـ.

بحضور معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور /فهد بن عبدالله السماري وسعادة محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وعدد من الأدباء والمثقفين بالمملكة ضمن برامج أعلام المملكة العربية السعودية وسط حفاوة أقاربه وأهليه في مسقط رأسه، وقد صاحب الندوة معرضاً للصور والوثائق والمطبوعات عن الشاعر محمد بن عثيمين رحمه الله.

 

بحضور محافظ الخرج.. فعاليات ندوة (الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين) في عريش الملك عبدالعزيز بمركز السلمية (صور)

جديد الخرج
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