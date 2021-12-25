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رياضة > حاتم خيمي: عدالة المنافسة غير موجودة بمباراة الهلال والفتح بسبب “كورونا”
25/12/2021   10:05 ص

حاتم خيمي: عدالة المنافسة غير موجودة بمباراة الهلال والفتح بسبب “كورونا”

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قال رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق، حاتم خيمي، إن غياب عدد من لاعبي فريق الفتح عن المباراة التي ستلعب اليوم (السبت) أمام فريق الهلال بالجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يجعل عدالة المنافسة غير موجودة.

وقال خيمي في مداخلة مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن ما يمر به فريق الفتح حالياً هو ظرف صعب وكان يجب تأجيل المباراة؛ كون إصابات “كورونا” ضربت الفريق بشكل مفاجئ.

وأضاف أن إجبار الفرق حول العالم على لعب المباريات وسط غياب لاعبين مصابين بـ”كورونا” هو فلسفة زائدة، مشيراً إلى أن الهلال أقرب للفوز في كل الحالات لكن غيابات الفتح جعلت المباراة محسومة له. وفق “أخبار 24”.

حاتم خيمي: عدالة المنافسة غير موجودة بمباراة الهلال والفتح بسبب “كورونا”

رياضة
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