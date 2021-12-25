بالفيديو.. “كيمارك”: تسجيل براءة اختراع لعلاج محتمل لفيروس كورونا

أكد رئيس مكتب الأبحاث بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية” كيمارك”، الدكتور ماجد الجريسي، أن المركز سجل براءة اختراع لأحد الأدوية كعلاج محتمل لفيروس كورونا.
وأوضح الجريسي وفقًا لـ”الإخبارية”، أن هذا الاكتشاف كان نتيجة جهود طويلة من وحدة اكتشاف الأدوية بالمركز، إذ تم تجريب مئات المركبات حتى تم التوصل إلى أن دواء “زافير لوكاست” هو أفضل هذه العلاجات.
وأبان أن هذا الدواء يُستخدم لعلاج الربو، وأثبت نجاحه في مقاومة كورونا خلال تجربته على الفيروس في المعمل، وتم تسجيله كبراءة اختراع وطنية وكذلك في منظمة الاختراعات الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، أعلن مؤخراً أن عقار “Zafirlukast ” اجتاز عدة خطوات تجريبية، وأنه تجري تجربته ضمن الدراسات السريرية.
فيديو | رئيس مكتب الأبحاث في كيمارك لـ #برنامج_120: سجلنا براءة اختراع لعلاج الربو كعلاج محتمل لفيروس #كورونا #الإخبارية pic.twitter.com/F2ZKh8ydvN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2021