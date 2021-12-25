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رياضة > مدرب النصر يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض “تاليسكا”
25/12/2021   1:11 م

مدرب النصر يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض “تاليسكا”

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يدرس المدير الفني للنصر، الأرجنتيني ميجيل روسو، العديد من الخيارات لتعويض غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا في مباراة الفريق أمام الحزم بدوري المحترفين.

ويفاضل روسو بين مواطنه جونزالو مارتينيز بيتي، وسامي النجعي، لإقحام أحدهما في التشكيل أمام الحزم، تعويضًا لغياب تاليسكا، بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن يستقر روسو على بديل تاليسكا، خلال التدريب الختامي للنصر، الذي يخوضه الفريق اليوم، تأهبًا للمباراة أمام الحزم. وفق “أخبار 24”.

وشهدت تدريبات النصر مشاركة الكاميروني فينسنت أبو بكر، لتتأكد مشاركته لقيادة الخط الأمامي للفريق في مباراة الحزم.

مدرب النصر يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض “تاليسكا”

رياضة
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