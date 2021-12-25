نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الاتحاد يدخل في صفقة تبادلية مع الهلال من أجل سعود عبدالحميد
25/12/2021   1:11 م

الاتحاد يدخل في صفقة تبادلية مع الهلال من أجل سعود عبدالحميد

+ = -
1327

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في مفاوضات مع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل للحصول على خدمات اللاعب مدالله العليان.

وطلب نادي الاتحاد التعاقد مع الظهير الأيمن للهلال مدالله العليان وفقًا لـ”المدينة”، وموافقة ناديه مقابل التنازل عن الفترة المتبقية من عقد اللاعب سعود عبدالحميد المنتقل حديثًا من النادي إلى الهلال.

وكان نادي الهلال قد أعلن حصوله على توقيع اللاعب سعود عبدالحميد حتى عام 2025.

وتنتظر إدارة نادي الاتحاد تحويل مبلغ مليون ونصف المليون ريال، قيمة بدل التدريب التي تخص انتقال سعود عبدالحميد إلى صفوف الهلال.

ومن المقرر أن تدفع إدارة الهلال هذا المبلغ،حسب ما تنص عليه لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يتم منح النادي مبلغًا يخص اللاعب المنتقل منذ التحاقه بفئة البراعم بعمر 12 عامًا إلى ما قبل سن 23 عامًا.

يذكر أن عبدالحميد صاحب الـ 22 عامًا كان قد التحق بنادي الاتحاد عام 2009 وتدرج بعدها لفئة الناشئين والشباب إلى أن وصل للفريق الأول.

الاتحاد يدخل في صفقة تبادلية مع الهلال من أجل سعود عبدالحميد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190987.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.