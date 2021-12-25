الاتحاد يدخل في صفقة تبادلية مع الهلال من أجل سعود عبدالحميد

كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في مفاوضات مع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل للحصول على خدمات اللاعب مدالله العليان.
وطلب نادي الاتحاد التعاقد مع الظهير الأيمن للهلال مدالله العليان وفقًا لـ”المدينة”، وموافقة ناديه مقابل التنازل عن الفترة المتبقية من عقد اللاعب سعود عبدالحميد المنتقل حديثًا من النادي إلى الهلال.
وكان نادي الهلال قد أعلن حصوله على توقيع اللاعب سعود عبدالحميد حتى عام 2025.
وتنتظر إدارة نادي الاتحاد تحويل مبلغ مليون ونصف المليون ريال، قيمة بدل التدريب التي تخص انتقال سعود عبدالحميد إلى صفوف الهلال.
ومن المقرر أن تدفع إدارة الهلال هذا المبلغ،حسب ما تنص عليه لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يتم منح النادي مبلغًا يخص اللاعب المنتقل منذ التحاقه بفئة البراعم بعمر 12 عامًا إلى ما قبل سن 23 عامًا.
يذكر أن عبدالحميد صاحب الـ 22 عامًا كان قد التحق بنادي الاتحاد عام 2009 وتدرج بعدها لفئة الناشئين والشباب إلى أن وصل للفريق الأول.