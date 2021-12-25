اختبار طبي لتحديد موقف “دانكلير” من المشاركة أمام الرائد

كشفت تقارير صحفية أن مدافع الأهلي، البرازيلي دانكلير، سيُجري اختبارًا طبيًّا، خلال الساعات المقبلة، لتحديد إمكانية مغادرته مع بعثة الفريق إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الرائد، بعد غد، ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وخاض دانكلير مواجهة الفيصلي الأخيرة في كأس الملك، رغم معاناته من كدمة قوية في عضلة الفخذ الأمامية، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي.
وشهدت الأيام الماضية، مواصلة المدافع البرازيلي لجلساته العلاجية بعد مباراة الفيصلي، حيث بدأت العضلة المصابة في الاستجابة للبرنامج الطبي. وفق “أخبار 24”.