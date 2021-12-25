نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفتح قبل مواجهة الهلال
25/12/2021   1:11 م

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفتح قبل مواجهة الهلال

+ = -
1041

أعلن نادي الفتح، ارتفاع عدد إصابات كورونا في صفوفه إلى 6 حالات بانضمام الثنائي إيفان سانتيني وتوفيق بوحيمد إلى المصابين.

وفي وقت سابق، أكد الفتح أن الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق أثبتت إصابة الرباعي مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب وصالح النشمي بفيروس كورونا.

وغادرت بعثة فريق الفتح، مساء الجمعة، إلى مدينة الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

وقرر المدير الفني لفريق الفتح يانيك فيريرا استدعاء عدد من لاعبي فئة الشباب بالنادي قبل مغادرة بعثة الفريق إلى الرياض لمواجهة الهلال.

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفتح قبل مواجهة الهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190989.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.