ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الفتح قبل مواجهة الهلال

أعلن نادي الفتح، ارتفاع عدد إصابات كورونا في صفوفه إلى 6 حالات بانضمام الثنائي إيفان سانتيني وتوفيق بوحيمد إلى المصابين.
وفي وقت سابق، أكد الفتح أن الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق أثبتت إصابة الرباعي مروان سعدان، قاسم لاجامي، حسن الحبيب وصالح النشمي بفيروس كورونا.
وغادرت بعثة فريق الفتح، مساء الجمعة، إلى مدينة الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وقرر المدير الفني لفريق الفتح يانيك فيريرا استدعاء عدد من لاعبي فئة الشباب بالنادي قبل مغادرة بعثة الفريق إلى الرياض لمواجهة الهلال.