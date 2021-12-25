“الداخلية”: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي،
وأوضحت الوزارة أن الحملات التي نفذت خلال الفترة من 16- 22 ديسمبر الجاري، أسفرت عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف، منهم 7777 مخالفًا لنظام الإقامة، ونحو 5.4 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1924 مخالفًا لنظام العمل.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 208 أشخاص، 64% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الوزارة أنه تم ضبط 27 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 92 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 83 ألف رجل وأكثر من 9 آلاف امرأة.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة 81.6 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2242 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8.8 ألف مخالف.