“اجدان للتطوير” تدشن أحدث روائع واجهتها البحرية على كورنيش الخبر

تمضي شركة اجدان للتطوير لإكمال منظومة واجهة اجدان البحرية حيث انهت قبل بضعة ايام تدشين مبنى “سينما AMC اجدان ووك” في كورنيش مدينة الخُبر، الذي يعد أول مبنى مستقل للسينما على مستوى المملكة، وأول دار عرض لـ “AMC سينما” بالخبر.
وفي هذا السياق، قال الاستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة اجدان للتطوير “نتطلع دوما إلى تعزيز التحوّل المجتمعي، والمساهمة في إثراء جودة الحياة، والمضي قدمًا مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف “لم نستطع التفكير في شريك أفضل من AMC للانضمام إلى رؤيتنا وتطوير صناعة السينما والترفيه على واجهة أجدان البحرية؛الوجهة المميزة المعروفة بكونها واحدة من أكثر وجهات الجذب السياحية في المنطقة الشرقية “.
من جهته، عبّر المهندس محمد بن عبدالمحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة اجدان للتطوير (المطور والمشغل لواجهة اجدان البحرية بالخبر)، عن سعادته بهذا الإنجاز وقال: “نحن فخورون بالتعاون مع “AMCسينما”، ونتطلع إلى أن تكون “AMCسينما” في اجدان ووك أحد معالم الترفيه الجاذبة والعصرية في واجهة اجدان البحرية “.
وبافتتاح مبنى ” AMC سينما” تكون قد اكتملت ثلاثة عناصر من أصل اربعة لواجهة اجدان البحرية.
الجدير بالذكر ان واجهة اجدان البحرية والتي طورتها اجدان للتطوير على مساحة اجمالية تبلغ ٤٠الف متر مربع لتكون منظومة متكاملة تحقق جودة الحياة من خلال التنوع والتكامل بين عناصرها التي تتسم بالرقي، في كورنيش الخبر وعلى طريق الأمير تركي، وتتكون من 4 عناصر رئيسية هي “اجدان رايز”- برج سكني فاخر على البحر- “اجدان ووك” – قرية التسوق والمطاعم- و “سينما AMC اجدان ووك”- 9 قاعات بمبنى مستقل- و “فيرمونت اجدان الخبر” – فندق 5 نجوم- بالإضافة للخدمات والمرافق العامة، وهي مكونات تعزز حضور مدينة الخبر على المستوى الإقليمي استثماريا وسياحيا وترفيهيا، وتحقق مفهوم جودة الحياة لمجتمعها.
يقدم مبنى “سينما AMC اجدان ووك” الجديد أكثر من 900 مقعداً، موزعة عبر 9 قاعات، تتضمن 7 شاشات متطورة، وقاعة” Dolby سينما” وقاعة Prime وتتميز “AMCسينما” بمقاعدها الفخمة والقابلة للانحناء ضمن مساحات واسعة لتوفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء. وفق “أخبار 24”.
شركة اجدان للتطوير التي تأسست بمدينة الخبر تعد من أهم شركات التطوير على المستوى الإقليمي التي تسعى لخلق تأثير حضاري، وتحول ثقافي، وإثراء مجتمعي لجودة الحياة، بتطوير مراكز جذب متكاملة، وتمكين صناعة السوق العقاري من خلال التطوير النوعي في إدارة المشاريع التي تتسم بالمرونة وتقدم عوائد أكثر استدامة على الاستثمار. وتقدم مزيج من التطوير العمراني لمشاريع متعددة الاستخدامات تتفاوت بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه لتحظى بخدمة أكبر قدر ممكن من المستفيدين.