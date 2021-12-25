إجراءات مُشددة من “وقاية” على الملاعب

أفادت مصادر بأن منسوبي هيئة الصحة العامة “وقاية”، سيكثفون من مراقبة الأندية والملاعب خلال إجراء مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشارت مصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن زيارات منسوبي “وقاية”؛ للتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتقيّد بالالتزام بلبس الكمامة في المنشآت الرياضية، وتطبيق متطلبات “توكلنا”.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أنه تم إصدار بطاقات خاصة لمنسوبي “وقاية” للسماح لهم بالدخول إلى الملاعب لمراقبة الإجراءات الاحترازية؛ حيث سيكون على أي شخص يرغب في دخول الملاعب إبراز تطبيق توكلنا عند البوابات والالتزام بلبس الكمامة في المدرجات. وفق “أخبار 24”.