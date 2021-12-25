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جديد المحليات > الأميرة ريما بنت بندر تعبر عن فخرها بإنجاز طبيب سعودي أنقذ جنيناً داخل رحم أمه بأمريكا
25/12/2021   5:06 م

الأميرة ريما بنت بندر تعبر عن فخرها بإنجاز طبيب سعودي أنقذ جنيناً داخل رحم أمه بأمريكا

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عبرت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر عن مدى فخرها بالنجاح الذي حققه الطبيب السعودي “هاني نجم”، باستئصاله ورماً سرطانياً من قلب جنين داخل رحم أمه. 

وقالت السفيرة ريما، إننا فخورون للغاية بالدكتور نجم لإنقاذه حياة هذا الطفل، مبينة أن عمل الأطباء والعلماء السعوديين في جميع أنحاء الولايات المتحدة يمثل أفضل ما فينا. 

وكان الدكتور “نجم” وهو رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في مركز كليفلاند الطبي في ولاية أوهايو الأمريكية، قد نجح في استئصال الورم من قلب الجنين، وإرجاع الجنين للرحم مرة أخرى لإكمال الحمل، وتم ذلك بالتعاون مع فريق جراحة الأجنة في المركز.  وفق “أخبار 24”.

وأجريت العملية في مايو الماضي، حيث تم فتح رحم الأم، وإخراج ما يكفي من جسم الجنين، حتى تمكن الدكتور “نجم” من الوصول إلى صدر وقلب الجنين وإزالة الورم، وإعادة الجنين لوضعه الطبيعي بالرحم، حتى تمت ولادته في 13 يوليو الماضي، وعاد سالما إلى بيته مع والديه. 

 

الأميرة ريما بنت بندر تعبر عن فخرها بإنجاز طبيب سعودي أنقذ جنيناً داخل رحم أمه بأمريكا

جديد المحليات
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