شهدت منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة غمرت الشوارع بالمياه، بعد أن شهدت مناطق أخرى أمطارا غزيرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت مقاطع فيديو آثار الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من مدن ومحافظات المنطقة، ومنها العاصمة الرياض، حيث سالت مياه الأمطار في الطرقات والشوارع.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيهاً بتوقع سقوط أمطار على كل من العاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، حتى منتصف الليل.
وفق “أخبار 24”.