بالفيديو والصور.. الهلال يواصل نزيف النقاط في الدوري ويسقط بثلاثية على يد الفتح

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينا أمام نظيره الهلال، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري المحترفين.
وتقدم الهلال سريعًا بعد مرور (12) دقيقة عن طريق لاعبه أندريه كاريلو، قبل أن يتعادل مراد باتنا للفتح في الدقيقة (16).
ومنح سفيان بن دبكة التقدم للفتح في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك البديل بافيتيمبي غوميز التعادل للهلال في الدقيقة 75.
وعاد الفتح ليسجل ويتقدم مجددا في الدقيقة 87، بعدما سجل مراد باتنا ركلة جزاء بنجاح في شباك الهلال، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة بالمركز الرابع بجدول الترتيب.
أحداث المباراة
أرسل لاعب الفتح مراد باتنا في الدقيقة (2) كرة عرضية من يمين الملعب أبعدها لاعب الهلال ماريجا لركنية.
وأرسل لاعب الهلال ياسر الشهراني عرضية في الدقيقة (11) أبعدها دفاع الفتح لتصل أمام زميله كاريلو أمام منطقة جزاء الفتح ليُسددها هدفًا أول لفريقه في الدقيقة (12).
وردّ الفتح سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة (16) بعدما أرسل لاعبه علي الزقعان ركنية من يمين الملعب وصلت لزميله مراد باتنا الذي سددها في الشباك.
وسدد لاعب الهلال فييتو كرة في الدقيقة (19) مرت بجوار مرمى نادي الفتح.
وتوقف اللقاء في الدقيقة (29) لتلقي لاعب الفتح فهد الحربي العلاج.
وأجرى المدير الفني للفتح في الدقيقة (34) تغييرًا اضطراريًا بالدفع باللاعب محمد السعيد بدلًا من زميله المُصاب فهد الحربي.
وأرسل لاعب الهلال حمد اليامي في الدقيقة (37) عرضية سددها زميله صالح الشهري بجانب مرمى الفتح.
وأرسل لاعب الهلال ماريجا في الدقيقة (42) تمريرة بينية رائعة لزميله صالح الشهري الذي سددها أعلى مرمى الفتح.
ومع بداية الشوط الثاني، جاء التبديل الأول للهلال بدخول سالم الدوسري بدلاً من أندريه كاريلو الذي شعر بآلام في العضلة الخلفية.
وأشهر حكم اللقاء أول بطاقة صفراء في اللقاء مع حلول الدقيقة 53 لتكون من نصيب لاعب الفتح علي الزقعان، أعقبها بطاقة ثانية لزميله عباس الحسن في الدقيقة 57.
وأهدر سالم الدوسري فرصة خطيرة للهلال في الدقيقة 58 بعد عرضية من الجانب الأيمن، حولها الدوسري بتصويبة نحو الشباك لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
ومع حلول الدقيقة 60 قرر مدرب الفتح فيريرا الدفع باللاعب ماجد كنبه بدلا من عباس الحسن الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء.
وقرر مدرب الهلال ليوناردو جارديم إجراء تبديل في الدقيقة 61 لتنشيط الشق الهجومي للفريق ليدفع بالمهاجم بافيتميمبي غوميز بدلا من صالح الشهري. وفق “أخبار 24”.
ومنح سفيان بن دبكة التقدم للفتح في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من زميله في الفريق، المغربي مراد باتنا.
واستطاع البديل غوميز إدراك التعادل للهلال في الدقيقة 75 بعد عرضية من الجانب الأيسر أخطأ الحارس في الإمساك بها ليحولها مهاجم الهلال لهدف في الشباك.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق الفتح في الدقيقة 87 تقدم المغربي مراد باتنا لتنفيذها ليسجلها بنجاح في الشباك.
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021
أهداف المباراة |#الهلال 2 – 3 #الفتح#الهلال_الفتح#قنوات_SSC pic.twitter.com/26H6ojUSsM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 25, 2021