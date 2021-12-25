خبير هندسي: نسبة المخالفين في البناء وصلت للصفر.. وهذه معايير شراء منزل صالح للسكن

أوضح المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي، أن نسبة المخالفين في البناء كانت تصل إلى 70% في السابق، مبينًا أنه بعد كود البناء أصبحت النسبة صفراً.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، أنه لن يستطيع أي شخص أن ينجز أي مبنى ويدخل فيه الخدمات أو يبيعه ما لم يكن خاضعا لمراحل الرقابة الهندسية، والتي تبدأ بأن يكون التصميم سليما ومتوافقا مع الكود.
وأشار إلى أن هناك مراحل للرقابة الهندسية حددها كود البناء تتمثل في أن يكون المبنى مطابقًا لكود البناء السعودي، وتأكد المهندس المشرف من سلامة المبنى، إضافة إلى قيام شركة التأمين بالتأمين على المبنى وضمان سلامته لأكثر من 10 سنوات. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن هناك مجموعة من المعايير يمكن لأي شخص التأكد منها قبل شراء منزل صالح للسكن، تتمثل في التعرف على عناصر المبنى والمنشأة وتطبيق المعايير عليها، لافتًا إلى إمكانية إجراء اختبارات معينة عبر مختبرات مختصة مثل قياس قوة الخرسانة، وذلك من خلال آلات اختبار متوفرة في جميع المختبرات، إلى جانب قياس كمية الحديد الموجودة في المبنى.
فيديو | كيف يتأكد الشخص قبل شراءه منزلا من أنه صالح للسكن؟
المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5Zka4OBdSf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021
فيديو | المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي: نسبة المخالفين في البناء كانت تصل إلى 70% في السابق.. وبعد كود البناء أصبحت النسبة صفر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lGQQQHDsnR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021