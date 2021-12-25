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جديد المحليات > بينها حوادث سطو ونشل.. “الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها
25/12/2021   11:03 م

بينها حوادث سطو ونشل.. “الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

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استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.

وتضمنت العمليات القبض على ثلاثة مواطنين “رجل وامرأتان”، ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح في منطقة الرياض.

وفي محافظة جدة ألقت الشرطة القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، قاما بالترصد لأحد عملاء البنوك وكسر زجاج مركبته بعد توقفها في مكان عام، وسرقة مبلغ 100 ألف ريال بداخلها.

وأوقفت الجهات الأمنية في منطقة القصيم مقيمًا من الجنسية الصومالية قام بإيواء 12 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما أوقفت في منطقة الرياض مواطنًا و3 مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العام، ونشل ما بحوزتهم.

وضبطت الشرطة في منطقة جازان مواطنًا قام باستخدام مركبته في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية متنكرين في زي نسائي، كما ضبطت 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية في منطقة المدينة المنورة قاموا بجمع أموال وتهريبها خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر. وفق “أخبار 24”.

كما ألقت الشرطة القبض على 4 مواطنين قاموا بإتلاف جهاز رصد آلي “ساهر” في أحد الطرق العامة في محافظة الخرج، وأوقفت مواطنًا في منطقة القصيم قام بارتكاب حـادث سطو على متجر والاستيلاء على مبلغ مالي.

بينها حوادث سطو ونشل.. “الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

جديد المحليات
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