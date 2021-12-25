بمشاركة “الصحة” و”التجارة”.. مؤتمر صحفي لمناقشة مستجدات كورونا غدًا

تعقد وزارة الصحة، غدًا (الأحد)، المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، بحضور وزارة التجارة.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية، بالإضافة إلى مستجدات اللقاحات والإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا واستعراض أبرز الإحصائيات.
من جانبه، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والتزام الأسواق والمحلات التجارية بتصريح الدخول عبر تطبيق “توكلنا”. وفق “أخبار 24”.