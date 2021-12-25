“البيئة”: غابات المملكة تغطي 2 مليون هكتار.. وهذه أكثر أشجارها

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (السبت)، أن غابات المملكة تتمتع بتنوع بيئي ثري يمتد لمئات السنين.
وأوضحت أن غابات المملكة تغطي ما يقارب 2 مليون هكتار، يقع معظمها في الجزء الجنوبي الغربي على امتداد جبال السروات.
وأشارت إلى أن أكثر أشجارها يتمثل في العرعر والطلح والزيتون البري والشث، مبينة أن معظم تلك الأشجار يعيش مئات السنين.
تنوّع بيئي ثري في غابات المملكة التي تغطي ما يقارب 2 مليون هكتار.#قدرها pic.twitter.com/BymvtpSx8I
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 25, 2021
وفق “أخبار 24”.