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جديد المحليات > “البيئة”: غابات المملكة تغطي 2 مليون هكتار.. وهذه أكثر أشجارها
25/12/2021   11:02 م

“البيئة”: غابات المملكة تغطي 2 مليون هكتار.. وهذه أكثر أشجارها

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (السبت)، أن غابات المملكة تتمتع بتنوع بيئي ثري يمتد لمئات السنين.

وأوضحت أن غابات المملكة تغطي ما يقارب 2 مليون هكتار، يقع معظمها في الجزء الجنوبي الغربي على امتداد جبال السروات.

وأشارت إلى أن أكثر أشجارها يتمثل في العرعر والطلح والزيتون البري والشث، مبينة أن معظم تلك الأشجار يعيش مئات السنين.

وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: غابات المملكة تغطي 2 مليون هكتار.. وهذه أكثر أشجارها

جديد المحليات
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