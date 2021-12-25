استعرض المهتم باقتناء الساعات الثمينة، عبدالعزيز الشريف، أهداف تأسيس أول نادٍ سعودي لاقتناء الساعات، وكيفية تحديد أسعار القطع الثمينة منها.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن هواية اقتناء الساعات الثمينة موجودة في المملكة منذ سنوات طويلة، حيث يشارك بعض المهتمين في مزادات عالمية للفوز بالساعات الثمينة.
وأضاف أن أسعار الساعات الثمينة ارتفعت بسبب تغير نظرة الجمهور لها والتعامل معها على أنها قطع فنية ثمينة، وهو ما يفسر اهتمام البعض بالحصول على الإصدارات الخاصة بالمشاهير من الساعات. وفق “أخبار 24”.
وبشأن تحديد قيمة الساعات الثمينة، قال الشريف إن أسعار القطع الثمينة من الساعات تتراوح ما بين 600 ألف إلى 1.5 مليون ريال، مؤكدًا أن ذلك يتحدد وفقًا لحالتها والمالك الأول لها.
فيديو | تأسيس أول نادي سعودي لاقتناء الساعات الثمينة.. وعبدالعزيز لـ #برنامج_120: إحدى الساعات الثمينة لدينا تصل قيمتها لأكثر من مليون ريال #الإخبارية pic.twitter.com/dhNnW0MWac
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021