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جديد المحليات > أحدهما مع إمام مسجد.. مبتعث يروي موقفين أثبتا تغير الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج
25/12/2021   11:02 م

أحدهما مع إمام مسجد.. مبتعث يروي موقفين أثبتا تغير الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج

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استعرض المبتعث في بريطانيا، مشاري علي، عددًا من المواقف التي تتعلق بالصورة الذهنية عن المملكة في الخارج.

وأوضح، خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أنه تعرض في إحدى المرات لهجوم من جانب شخص سأله “لماذا أنتم -السعوديين- دمويون؟”، الأمر الذي دفعه للبحث على موقع “يوتيوب” للحصول على إجابة تغير مفاهيم هذا الشخص عن السعوديين، خاصة أنه كان لا يجيد الإنجليزية بشكل تام خلال الأشهر الأولى من ابتعاثه.

وأضاف أنه نجح في الحصول على مقطع فيديو مناسب للرد على مزاعم الشخص المهاجم، مشيرًا إلى أنه بدا عليه الاقتناع بمجرد مرور دقائق معدودة من المقطع.

وروى علي موقفًا آخر لإمام بخطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة برمنجهام، شن هجومًا ضد السعوديين، وهو ما أثار اندهاش الموجودين، إلا أنهم قرروا تمرير الموقف إلى ما بعد انتهاء الصلاة. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن بعض السعوديين الذين كانوا في المدينة، من بينهم دكتور في جامعة برمنجهام، حرصوا على التوجه للإمام بعد الصلاة والتحدث معه بشأن هجومه على السعوديين، لينجحوا في تغيير آرائه وإقناعه بأن مزاعمه غير مستندة لأدلة واضحة، وهو ما دفع الإمام نفسه لتوجيه اعتذار قبل بدء خطبة الجمعة في الأسبوع التالي للواقعة.

أحدهما مع إمام مسجد.. مبتعث يروي موقفين أثبتا تغير الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج

جديد المحليات
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