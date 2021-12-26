أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية، كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.