بالفيديو والصور.. نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين

اطمأن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، على حالة المصابين، عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف منطقة جازان.
وقدم الأمير محمد تعازي القيادة لذوي المواطن هادي عريبي أحد المتـوفين في حـادثة سقوط المقذوف الحوثي، في منزل والده بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال، كما قدم العزاء لذوي المقيم اليمني حسن ناصر المتوفي في نفس الحـادثة، بالمركز الحضاري بمحافظة صامطة.
يُشار إلى أن محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان تعرضت لمقذوف عسكري معادٍ من مليشيا الحوثي؛ نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة 7 أشخاص إضافة لآثار مادية بمحلين تجاريين، و12 سيارة كانت بالموقع. وفق “أخبار 24”.
ومنذ قليل، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير مخازن لأسلحة نوعية بمعسكر التشريفات بصنعاء، وشددت على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
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سمو #نائب_أمير_منطقة_جازان ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفين ، ويطمئن على المصابين جراء سقوط مقذوف عسكري معاد بمحافظة #صامطة..#جازان pic.twitter.com/o0F0XcvTra
— إمارة منطقة جازان (@jazangov) December 25, 2021