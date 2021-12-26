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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين
26/12/2021   8:34 ص

بالفيديو والصور.. نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين

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اطمأن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمس (السبت)، على حالة المصابين، عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف منطقة جازان.

وقدم الأمير محمد تعازي القيادة لذوي المواطن هادي عريبي أحد المتـوفين في حـادثة سقوط المقذوف الحوثي، في منزل والده بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال، كما قدم العزاء لذوي المقيم اليمني حسن ناصر المتوفي في نفس الحـادثة، بالمركز الحضاري بمحافظة صامطة.

يُشار إلى أن محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان تعرضت لمقذوف عسكري معادٍ من مليشيا الحوثي؛ نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم، وإصابة 7 أشخاص إضافة لآثار مادية بمحلين تجاريين، و12 سيارة كانت بالموقع. وفق “أخبار 24”.

ومنذ قليل، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير مخازن لأسلحة نوعية بمعسكر التشريفات بصنعاء، وشددت على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي على جازان (صور) نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي على جازان (صور) نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي على جازان (صور) نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين (فيديو وصور) نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين (فيديو وصور) نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين (فيديو وصور) نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين (فيديو وصور)

بالفيديو والصور.. نائب أمير جازان يطمئن على صحة المصابين جراء سقوط المقذوف الحوثي.. ويقدم التعازي لذوي المتـوفيين

جديد المحليات
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