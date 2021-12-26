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رياضة > “الجاسر”: فريق الكرة بالهلال متجه إلى الهاوية.. و”جارديم” كارت محروق
26/12/2021   8:34 ص

“الجاسر”: فريق الكرة بالهلال متجه إلى الهاوية.. و”جارديم” كارت محروق

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دعا الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، إدارة نادي الهلال إلى التدخل لإنقاذ الفريق الأول لكرة القدم في ظل تراجع المستوى الفني والخططي والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وقال الجاسر خلال لقائه ببرنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن فريق الهلال يعاني أزمة فنية ومتجه إلى الهاوية، ما يحتاج لتدخل الإدارة وتحليل أسباب المشكلة وإيجاد علاج لها.

وأضاف أن فريق الهلال لا يمكنه حالياً الفوز على أي فريق ويُتوقع أن يخسر كأس السوبر، مبيناً أن مشكلة الفريق الحقيقية في استمرار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وأشار إلى أن المدرب جارديم لم يعد قادراً على السيطرة واستسلم للضغوط ولا يُقدم أي جديد للفريق فهو يعتبر “كارت محروق”، خاصة أن الفريق ليس لديه خطط فنية أو قدرة على تسجيل الأهداف. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن فريق الاتحاد هو المرشح الأقوى للفوز بالدوري هذا الموسم في ظل الناحية المعنوية والفنية للفريق، إلى جانب قدرته على الاستمرار في حصد نقاط المباريات.

“الجاسر”: فريق الكرة بالهلال متجه إلى الهاوية.. و”جارديم” كارت محروق

رياضة
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