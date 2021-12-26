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جديد المحليات > أخصائية تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الساخنة
26/12/2021   8:34 ص

أخصائية تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الساخنة

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حذّرت أخصائية طب الأسرة، الدكتورة أريج الزهراني، من مخاطر الإفراط بتناول المشروبات الساخنة في ظل زيادة الإقبال عليها خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الدكتورة أريج خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية”، على قناة “السعودية”، أن تناول المشروبات الساخنة جداً يصاحبها أضرار مثل الإصابة بحروق باللسان والفم، كما أن بعضها يحتوي على كميات عالية من السكر.

ولفتت إلى أن بعض الدراسات نوهت لإمكانية الإصابة بخطر سرطان المريء في حال زيادة تناول المشروبات الساخنة في درجات الحرارة العالية. وفق “أخبار 24”.

أخصائية تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الساخنة

جديد المحليات
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