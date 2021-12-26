أخصائية تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول المشروبات الساخنة

حذّرت أخصائية طب الأسرة، الدكتورة أريج الزهراني، من مخاطر الإفراط بتناول المشروبات الساخنة في ظل زيادة الإقبال عليها خلال فصل الشتاء.
وأوضحت الدكتورة أريج خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية”، على قناة “السعودية”، أن تناول المشروبات الساخنة جداً يصاحبها أضرار مثل الإصابة بحروق باللسان والفم، كما أن بعضها يحتوي على كميات عالية من السكر.
ولفتت إلى أن بعض الدراسات نوهت لإمكانية الإصابة بخطر سرطان المريء في حال زيادة تناول المشروبات الساخنة في درجات الحرارة العالية. وفق “أخبار 24”.
#صباح_السعودية | لن تصدق😳 هذا مايُسبّبه الإفراط في شُرب المشروبات الساخنة. ☕🫖
د. أريج الزهراني. pic.twitter.com/nvAMU6fu9b
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 23, 2021
#صباح_السعودية | د. أريج الزهراني: المشروبات الشتوية الدافئة تُعطي راحة واسترخاء للجسم لكنها تحتوي على نسبة عالية جداً من السّكر. pic.twitter.com/TpCcVE5OuC
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 23, 2021