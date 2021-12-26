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جديد المحليات > استشارية تتوقع تثبيت جرعة أو جرعتين سنوياً من لقاح “كورونا”
26/12/2021   8:34 ص

استشارية تتوقع تثبيت جرعة أو جرعتين سنوياً من لقاح “كورونا”

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توقعت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة حوراء البيات، تثبيت الجهات الصحية إعطاء جميع الأشخاص جرعة أو جرعتين من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” سنوياً.

وأوضحت الدكتورة حوراء، أن إعطاء جرعات تعزيزية سنوية يتوقف على تطورات الفيروس واللقاحات المُضادة له، لكن الأمر طبيعي وغير مُقلق ويهدف إلى تعزيز المناعة ضد المتحورات.

ولفتت خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إلى أن هناك توقعات حالية بزيادة الإصابات بالفيروس خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي تزيد فيه سرعة انتشار العدوى، وكذلك زيادة انتشار المتحورات حول العالم. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن الجرعة التنشيطية أثبتت فاعليتها ضد متحور “أوميكرون”، كما أن مناعتها تفوق أول جرعتين، داعيةً إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي.

استشارية تتوقع تثبيت جرعة أو جرعتين سنوياً من لقاح “كورونا”

جديد المحليات
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