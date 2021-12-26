افتتح أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، اليوم (الأحد)، مشروع ممشى زينب الهلالية، الواقع بالجزء الجنوبي من حي الشوقية بمكة المكرمة.
ويبلغ طول الممشى أكثر من 2 كم، بداية من تقاطع أم الكتاد غرباً وينتهي عند شارع زيد بن الحارث، ويتضمن حارتين للحركة الآلية في كل اتجاه، وجزيرة وسطية بعرض 35 متراً تقريباً.
ويحتوي المشروع على مجسمات تاريخية عن مكة المكرمة، و12 لوحة تعريفية عن سيرة أمهات المؤمنين، ومناطق ترفيهية للعوائل والأطفال وعدد من الملاعب الرياضية، ومصلَّى، ودورات مياه، إضافة إلى مسطحات خضراء بمساحة 9 آلاف متر مربع، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال.
ويشتمل المشروع أيضا على 23 جلسة عائلية، و19 مجسمًا لمكة المكرمة قديماً، و229 عامود إنارة، إضافة إلى 150 موقفاً للزوار موزعة حول المشروع.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن المشروع يهدف إلى تحويل محور الطريق لصديق للبيئة، وتوفير منطقة ترفيهية لسكان ومرتادي المنطقة، إضافة إلى تفعيل التقنية في نشر الوعي الثقافي للمجتمع المحلي وزائري العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن النشاطات الترفيهية في المشروع تواكب رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي والترفيهي، إلى جانب تعزيز الاهتمام بجودة الحياة.