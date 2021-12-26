الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يجري عمليه جراحية تكللت بالنجاح

أجرى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، عملية جراحية، تكللت بالنجاح.
وتوجه عدد من الإعلاميين ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكر والثناء لله -عز وجل- على سلامة نائب أمير الشرقية، داعين المولى أن يمن على الأمير بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.
من جانبهم، رفع منسوبو هيئة تطوير المنطقة الشرقية التهنئة للأمير أحمد بن فهد، بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت له بنجاح، ومغادرته للمستشفى.
يرفع منسوبو هيئة تطوير المنطقة الشرقية التهنئة
لصاحب السمو الملكي
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الهيئة
-حفظه الله-
بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت لسموه بالنجاح، ومغادرته للمستشفى ولله الحمد. pic.twitter.com/R20MXiqFxi
— هيئة تطوير المنطقة الشرقية (@SDA_Sharqia) December 26, 2021
الحمدلله على سلامتك وخارج من الشر يبوفيصل💙💙
لا باس وطهور بإذن الله🤲🏻💙#احمد_بن_فهد_بن_سلمان pic.twitter.com/hwMSUYmky0
— ياسر القحطاني (@Y20) December 26, 2021
طهور إن شاء الله وألف حمدلله على سلامتكم ، زال عن الشرقية ألمها بشفاكم ، أسأل الله تعالى أن يمتعكم بدوام الصحة والعافية .#أحمد_بن_فهد_بن_سلمان pic.twitter.com/b47DrWuTbB
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 25, 2021
وفق “أخبار 24”.