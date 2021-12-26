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جديد المحليات > الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يجري عمليه جراحية تكللت بالنجاح
26/12/2021   1:57 م

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يجري عمليه جراحية تكللت بالنجاح

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أجرى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، عملية جراحية، تكللت بالنجاح.

وتوجه عدد من الإعلاميين ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكر والثناء لله -عز وجل- على سلامة نائب أمير الشرقية، داعين المولى أن يمن على الأمير بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.

من جانبهم، رفع منسوبو هيئة تطوير المنطقة الشرقية التهنئة للأمير أحمد بن فهد، بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت له بنجاح، ومغادرته للمستشفى.

وفق “أخبار 24”.

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يجري عمليه جراحية تكللت بالنجاح

جديد المحليات
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