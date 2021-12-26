“التعليم”: ترقية نحو 16 ألف موظف وموظفة على سلم وظائف الإداريين والمستخدمين وبند الأجور

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، ترقية قرابة 16 ألف موظف وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية.
وبذلك يرتفع عدد الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم بوزارة التعليم خلال العام المالي 2021 إلى نحو 33 ألف موظف وموظفة، وذلك في أكبر عدد ترقيات خلال عام واحد في تاريخ الوزارة.
وكانت “التعليم” قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 17 ألف موظفاً وموظفة.من منسوبيها.
وأكدت أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
وقدّمت الوزارة التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، مؤملة أن تكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتميّز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعاً على نظام فارس.