“العقاري”: إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي “سكني”، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري”، لشهر ديسمبر 2021، دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر الجاري تجاوز 33.3 مليار ريال.
وأكد حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام؛ دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن.
وأوضح بن ماضي أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية؛ ساهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج “القرض المدعُوم” خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.