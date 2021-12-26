أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية، بنسبة 25.5 % في شهر أكتوبر 2021، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الصادرات غير البترولية سجلت 23.8 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقابل 19 مليار ريال أكتوبر 2020.
ولفتت إلى أن الصادرات غير البترولية انخفضت في أكتوبر العام الحالي بمقدار 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 5.9%، عن شهر سبتمبر 2021.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن الصادرات السلعية ارتفعت في شهر أكتوبر 2021 بنسبة 90%، وذلك مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي, حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت قيمتها 106.2 مليار ريال في أكتوبر الماضي، في مقابل 55.9 مليار ريال في أكتوبر 2020، وذلك لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 45.5 مليار ريال، بنسبة 123.1%.وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 66.1% في شهر أكتوبر 2020 إلى 77.6% في شهر أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2021 بمقدار 11.5 مليار ريال بنسبة 12.2%.
وأفاد التقرير بأن أهم السلع التي تم تصديرها تمثلت في المنتجات المعدنية، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتعلق بها، واللدائن ومصنوعاتها، والعربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل.
وحول أهم الدول الشريكة للصادرات، فجاءت الصين في المقدمة، تليها اليابان وكوريا الجنوبية والهند والإمارات العربية المتحدة.