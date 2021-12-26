أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا للأطفال فعالة وآمنة، بعد اختبارها سريريًا على آلاف الأطفال.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات مصرح بها من عدة جهات للاستخدام للفئة العمرية (5- 11) عامًا، لافتة إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوها حول العالم يتجاوز 5 ملايين طفل.
وشددت على أن الأطفال الذين تلقوا الجرعات لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة.
ونصحت “الصحة” بإعطاء اللقاح لهذه الفئة العمرية، لتحقيق المناعة الأفضل ضد الفيروس ومتحوراته، وتقليل احتمالية إصابة الأطفال وتسريع العودة للحياة الطبيعية، وتفادي مضاعفات كوفيد طويلة الأمد.
وفق “أخبار 24”.