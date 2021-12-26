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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأرصاد”: أجواء شتوية ماطرة بداية من الثلاثاء المقبل على هذه المناطق
26/12/2021   4:12 م

بالفيديو.. “الأرصاد”: أجواء شتوية ماطرة بداية من الثلاثاء المقبل على هذه المناطق

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن أجزاء واسعة من المملكة ستشهد أجواء شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وتوقع المركز أن تشهد مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، أجواء ممطرة من متوسطة إلى غزيرة.

من جانبه، أوضح محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، أن الـ24 ساعة المقبلة ستشهد استمراراً لفرصة هطول أمطار خفيفة لمتوسطة على الرياض والقصيم والمناطق الشرقية من المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأفاد بأن الرياح النشطة ستؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصة الصغرى على بعض تلك المناطق، لتصل إلى درجة مئوية واحدة، متوقعًا أن تؤثر كتلة هوائية باردة على منطقة القصيم وتسبب انخفاضا ملموسا في درجة الحرارة، بالإضافة إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية ومنطقة الرياض.

بالفيديو.. “الأرصاد”: أجواء شتوية ماطرة بداية من الثلاثاء المقبل على هذه المناطق

جديد المحليات
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