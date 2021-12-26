“الصحة” تحذر من الأخطاء الأكثر شيوعا عند تناول الأدوية

حذرت وزارة الصحة من الأخطاء الشائعة التي يغفل الكثير من الناس عنها، عند تناول الأدوية، والتي قد تتسبب في أضرار صحية جسيمة.
وأوضحت الوزارة أن أبرز تلك الأخطاء تتمثل في تناول وصفة دوائية بناءً على تجربة صديق، أو بناءً على تجربة سابقة، وقيام البعض بمضاعفة الجرعات الدوائية لتسريع النتائج، وكذلك التعويض الخاطئ للجرعة الفائتة.
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من الأدوية الشائع استخدامها وأبرز دواعي وتوصيات استعمالها ومن بينها: مضادات الصرع: والتي تعمل بشكل أساسي إما على زيادة تثبيط الخلايا العصبية، أو على التقليل من إثارتها؛ مما يسهم في السيطرة على الإشارات الكهربائية غير الطبيعية.
وأوصت بتجنب القيادة والقيام بالمهام التي تتطلب أن يكون الإنسان متيقظا عند تناول تلك الأدوية حتى يعرف مقدار تأثيرها فيه، كذلك ضرورة عدم التوقف عن تناول هذا الدواء بشكل مفاجئ مما قد يؤدي إلى حدوث تشنجات، داعية إلى مراجعة الطبيب عند ظهور نوبات مختلفة.
ومن بين الأدوية الأكثر شيوعا مضادات الاكتئاب، والتي تعمل على تخفيف اضطرابات المزاج، والتخفيف من حدة الاكتئاب من خلال ضبط الهرمونات غير المتوازنة في المخ.
ونصحت أيضًا بتجنب القيادة والمهام التي تتطلب اليقظة حتى يتبين تأثيرها وعدم التوقف عن تناولها بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن معظم هذه الأدوية تستغرق أسابيع عدة لبدء مفعولها، لذلك يجب عدم الاستعجال في التوقف عنها. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن هذه الأدوية تزيد فرصة الأفكار الانتحارية، داعيةً إلى مراجعة الطبيب فوراً حال حدوث مثل هذه الأفكار.
وتطرقت الوزارة أيضاً إلى أدوية أخرى شائعة كمدرّات البول، والمسكنات غير الستيرويدية، وأدوية الضغط، وأدوية علاج الزهايمر، ومضادات القلق، والمزيد من التفاصيل في هذا الرابط .