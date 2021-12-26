انتخابات غرفة الخرج تنطلق غداً عن بعد

تنطلق غداً الأثنين انتخابات غرفة الخرج للدورة الخامسة ١٤٤٣-١٤٤٧هـ عن بعد من خلال التصويت الإلكتروني لموقع وزارة التجارة .
وأوضحت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الخرج أن التصويت للمرشحين إلكترونياً يبدأ من يوم غدٍ الأثنين في تمام الساعة ٩ صباحاً وينتهي في تمام الساعة ٦ مساءً من يوم الثلاثاء حيث يحق لكل مصوت اختيار مرشح من القائمة النهائية التسعة حسب الإعلان النهائي من لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة .
وأكدت اللجنة أنها هيأت جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح سير العملية الإنتخابية وتأمين البرامج التقنية اللازمة التي تعزز من سير خطة الإنتخابات .