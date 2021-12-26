نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > انتخابات غرفة الخرج تنطلق غداً عن بعد
26/12/2021   7:01 م

انتخابات غرفة الخرج تنطلق غداً عن بعد

+ = -
937

تنطلق غداً الأثنين انتخابات غرفة الخرج للدورة الخامسة ١٤٤٣-١٤٤٧هـ عن بعد من خلال التصويت الإلكتروني لموقع وزارة التجارة .

وأوضحت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الخرج أن التصويت للمرشحين إلكترونياً يبدأ من يوم غدٍ الأثنين في تمام الساعة ٩ صباحاً وينتهي في تمام الساعة ٦ مساءً من يوم الثلاثاء حيث يحق لكل مصوت اختيار مرشح من القائمة النهائية التسعة حسب الإعلان النهائي من لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة .

وأكدت اللجنة أنها هيأت جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح سير العملية الإنتخابية وتأمين البرامج التقنية اللازمة التي تعزز من سير خطة الإنتخابات .

انتخابات غرفة الخرج تنطلق غداً عن بعد

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191179.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.