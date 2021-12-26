بالفيديو والصور.. النصر يعبر الحزم بصعوبة ويواصل التقدم نحو صدارة الدوري

حقق فريق النصر فوزًا غاليا على نظيره الحزم، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري المحترفين.
وتقدم خالد الغنام للنصر بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يسجل أبو بكر فينسنت الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وجاء الهدف الأول لفريق الحزم مع حلول الدقيقة 57 عن طريق اللاعب تياجو رودريجيز.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 23 نقطة بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز الأخير.
أحداث المباراة
وسيطر لاعبو النصر على الكرة منذ بداية اللقاء وخلال أول 5 دقائق دون وجود هجمات خطيرة على مرمى الحزم، الذي اكتفى بالدفاع واللعب على الكرات المرتدة.
وترجم النصر سيطرته لهدف أول في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب خالد الغنام بعد تمريرة من المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر.
وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في اللقاء مع حلول الدقيقة 36 لتكون من نصيب علي الحسن.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول للمباراة أشهر الحكم البطاقة الثانية لكن هذه المرة للاعب الحزم اليسون لوبيز في الدقيقة 45+2.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر روسو الدفع باللاعب مارتينيز بدلا من خالد الغنام صاحب الهدف الأول.
وتلقى لاعب الحزم فهد العبيد بطاقة صفراء في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.
وتمكن اللاعب الكاميروني من إضافة الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 52 من زمن اللقاء بعد تمريرة من زميله في الفريق سامي النجعي. وفق “أخبار 24”.
ودخل الحزم للمباراة في الدقيقة 57، بعدما سجل اللاعب تياجو روريجيز هدف تقليص الفارق في شباك النصر بصناعة أولا جون.
وفي الدقيقة 58، قرر المدير الفني للنصر إجراء تبديل بدخول اللاعب أنسيلمو بدلا من علي الحسن الذي حصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول.
وسجل سامي النجعي هدفا في الدقيقة 64 بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، لكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
وأرسل مشاريبوف تمريرة خلف الدفاع في الدقيقة 68، لتصل إلى سلطان الغنام الذي أرسلها عرضية لكن حارس مرمى الحزم أبعدها قبل أن تصل إلى الكاميروني أبو بكر.
ومنح حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب النصر عبدالله الخيبري في الدقيقة 81، أعقبها بطاقة أخرى لزميله جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 88.
واستطاع جلال الدين مشاريبوف أن يسجل هدفا النصر في الدقيقة 90+2، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 2-1.
هدددددف!⚽️
د14′ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق خالد الغنام
النصر 1 × 0 الحزم#النصر_الحزم#قنوات_SSC pic.twitter.com/4oVU7jBYmd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2021
هدددددف!⚽️
د52′ الهدف الثاني لـ #النصر عن طريق فنسنت أبو بكر
النصر 2 × 0 الحزم#النصر_الحزم#قنوات_SSC pic.twitter.com/Mlqacmouep
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2021
هدددددف!⚽️
د57 الهدف الأول لـ #الحزم عن طريق تياجو رودريقو
النصر 2 × 1 الحزم#النصر_الحزم#قنوات_SSC pic.twitter.com/AwCFy5c2yR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 26, 2021