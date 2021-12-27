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رياضة > بالفيديو.. “الصرامي”: أنصح الاتحاديين أن يطلبوا من “حمدالله” تغيير رقم جواله
27/12/2021   1:54 م

بالفيديو.. “الصرامي”: أنصح الاتحاديين أن يطلبوا من “حمدالله” تغيير رقم جواله

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نصح المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي، نادي الاتحاد بأن يطلب من لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرزاق حمدالله، أن يغير رقم جواله.

وأكد “الصرامي”، خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة “24 الرياضية”، أن اللاعب عليه تغيير رقم جواله حتى لا يتواصل معه شخصيات قد تحاول شحنه ضد ناديه الجديد بإيهامه بأنه سيكون مُهمشا في الفريق.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد أعلن مؤخرًا تعاقده مع “حمدالله”، وذلك بعد أيام من إعلان نادي النصر فسخ تعاقده مع اللاعب لسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصرامي”: أنصح الاتحاديين أن يطلبوا من “حمدالله” تغيير رقم جواله

رياضة
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