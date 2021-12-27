وزير الرياضة يوضح لماذا لعب المنتخب بالصف الثاني في كأس العرب ويعلق على صورته المتداولة مع والده

كشف وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن مشاركة المنتخب السعودي بالفريق الثاني في بطولة كأس العرب، كان قرار المدرب، بهدف تفرغ المنتخب الأول لتصفيات كأس العالم، بالإضافة لتجربة بعض اللاعبين وإراحة الآخرين من صفوف المنتخب الأول
وأكد، خلال حديثه لبرنامج “صدى الملاعب” عبر فضائية “إم بي سي”، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهتم بكل الرياضات وقريب منها ويضع أعلى المعايير لاستضافة الفعاليات الدولية، ومنها “رالي دكار” والذي ينطلق أول الشهر المقبل بأكبر عدد من المشاركين. وفق “أخبار 24”.
وعلق على الصورة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مع والده الأمير تركي الفيصل، بالقول: “عندما ألتقي والدي تنغمر مشاعري فهو بالنسبة إليَّ كل شيء، فهو القائد والحاضن والداعم والمرشد، وهو من تحمل أخطاءنا وربانا ونحن أطفال، فله كل الاحترام والتقدير”.
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل للصدى: الأمير محمد بن سلمان مهتم بكل الرياضات ويضع أعلى المعايير لاستضافة الفعاليات الدولية.. والنجاحات ليست غريبة على الأمير بندر بن خالد الفيصل
#صدى_الملاعب @AbdulazizTF
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— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) December 27, 2021