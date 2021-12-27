بحد أدنى 5 آلاف ريال للرواتب.. بدء توطين وظائف 3 قطاعات الخميس المقبل

تدخل قرارات توطين وظائف قطاعات مهن التخليص الجمركي، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية الهندسية حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد منحت للمنشآت العاملة في هذه القطاعات الثلاثة فترة سماح، وهي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق وتنفيذ القرار، من أجل إتاحة الفرصة لهذه المنشأة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق نسب التوطين التي نصت عليها القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
وتعهدت الوزارة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهن هذه القطاعات، بجانب تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير الملتزمة بنسبة التوطين.
وكان الدليل الإجرائي المتعلق بقرار توطين مدارس تعليم قيادة المركبات نص على أن يتم توطينها بنسبة 100% وتشمل مهن مدرب قيادة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، ومراقب حركة سيارات، ومدربا مهنيا صناعيا، مشيرًا إلى أن التوطين يساهم في توفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية بحد أدنى 5 آلاف ريال لمدرب قيادة السيارات.
ونص الدليل الإجرائي المتعلق بقرار توطين أنشطة التخليص الجمركي على أن يتم توطينها بنسبة 70%، على أن يتم توطين المهن التالية بنسبة 100% وهي تتمثل في: “مدير عام، مسؤول علاقات حكومية، مترجم، مخلص جمركي، مبند جمركي، وسيط تخليص جمركي”، مضيفا أن توطين هذه الأنشطة يوفر أكثر من ألفي فرصة وظيفية، بحد أدنى للرواتب 5 آلاف ريال لمهنتي مخلص جمركي، مبند جمركي. وفق “أخبار 24”.
كما نص الدليل الإجرائي الخاص بتوطين المهن الفنية والهندسية على أن يتم توطينها بنسبة 25% على جميع منشآت القطاع الخاص ممن يعمل بها 5 عاملين فأكثر، ويشترط حصول الفنيين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، مشيرًا إلى أن توطين هذه المهن يوفر 12 ألف وظيفة بحد أدنى للرواتب 5 آلاف ريال.