“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيزاً بداعشي عمل على تنفيذ عملية انتحارية لاستهداف تجمعات مدنية

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، بمدينة الرياض، حكم القتل تعزيراً في داعشي يمني الجنسية، عمل على تنفيذ عملية انتحارية لاستهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعِش الإرهابي.
وقالت الوزارة إن المدعو/ محمد عبدالله أحمد الصدام، عمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعِش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسـف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره.
وأضافت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه جرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم بمدينة الرياض.