“فلكية جدة”: اصطفاف 6 كواكب في سماء المنطقة العربية اعتبارًا من الغد

يُرصد بسماء الوطن العربي اصطفاف 6 كواكب، تشمل الزهرة وزحل والمشتري ونبتون وأورانوس على التوالي، إضافة لكوكب عطارد، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير 2022، بعد وقت قصير من غروب الشمس.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكبي الزهرة والمشتري أكثر سطوعًا، لذلك يمكن رؤيتهما بسهولة بالعين المجردة؛ وكذلك زحل وعطارد، لكن يحتاج نبتون وأورانوس لاستخدام المنظار أو التلسكوب.
وأشار أبو زاهرة إلى أن الرصد يبدأ من مساء غدٍ (الثلاثاء)، عندما يكون الزهرة وعطارد في أقرب نقطة في السماء، وهناك حاجة ليكون الرصد من موقع مكشوف خالٍ من العوائق باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، وسيكون الثنائي بالقرب من بعضهما بعد حوالي 40 دقيقة من غروب الشمس.
وأفاد بأن عطارد سيرتفع مبتعدا عن شمس الغروب ليمر قرب الزهرة إذ سيفصل بينهما 4 درجات، وفي اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر سيكون أعلى يسار الزهرة وسيفصل بينهما 7 درجات، وطوال الأسبوع سيكون لمعان عطارد ( -0.7). وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لرصد الكواكب الخافتة نبتون (+ 7.9) وأورانوس (+ 5.7) سيكون هناك حاجة إلى الانتظار حتى الظلام التام والاستعانة بأحد التطبيقات لتحديد موقعها، وسيكون أورانوس مرتفعا جدًا في الأفق الجنوبي الشرقي في وقت مبكر من المساء، في حين أن نبتون يكون أقل ارتفاعًا في الجنوب والجنوب الغربي بعد حلول الظلام.