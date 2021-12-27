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جديد المناطق > بالفيديو.. أمير نجران يهنئ استشاريين بالمنطقة لحصولهما على الجنسية السعودية
27/12/2021   1:53 م

بالفيديو.. أمير نجران يهنئ استشاريين بالمنطقة لحصولهما على الجنسية السعودية

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هنأ أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، استشاري الجراحة العامة الدكتور سامر الكرك، واستشاري العيون الدكتور عبدالله أبو بكر، بحصولهما على الجنسية السعودية.

وأعرب الاستشاريان عن فخرهما واعتزازهما بالحصول على الجنسية السعودية، مؤكدين أنهما سيكونان عند هذه الثقة للعمل أكثر لخدمة المملكة، فيما تمنى لهما أمير المنطقة كل التوفيق ككفاءات وطنية في خدمة الوطن.

من جهة أخرى، دشن الأمير جلوي ملتقى نجران الصحي الثالث تحت شعار “الرعاية الصحية الافتراضية”، مثمنا حصول عدد من مستشفيات المنطقة على جوائز صحية، كما شاهد عرضاً مرئياً لجزء من عملية قلب أجريت في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير نجران يهنئ استشاريين بالمنطقة لحصولهما على الجنسية السعودية

جديد المناطق
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