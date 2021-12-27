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جديد المحليات > بالفيديو.. الإعلامي طارق النوفل: مَن دَهس أختي “نسرين” وابنتيها حر طليق وعمره لا يتجاوز 14 عاما
27/12/2021   1:53 م

بالفيديو.. الإعلامي طارق النوفل: مَن دَهس أختي “نسرين” وابنتيها حر طليق وعمره لا يتجاوز 14 عاما

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قال الإعلامي “طارق النوفل” إن المتسبب في حادِث الدهس الذي أدى لإصابة شقيقته “نسرين” ووفاة ابنتيها؛ مراهق عمره لا يتجاوز 14 عاما.

وأضاف “النوفل”، خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه عرض المقطع الذي وثق الحادث على خبراء المرور، الذين أكدوا بدورهم أن المتسبب في الحادث كان يمارس التفحيط، لافتا إلى أن الأخير لم يتم القبض عليه حتى الآن بحسب معلوماته.

ولفت إلى أن الحالة الصحية لقريباته المصابات جراء الحـادث ذاته مستقرة حتى الآن، كما أن شقيقته خرجت من العناية المركزة، وصابرة على وفاة ابنتيها، نافيا صحة التصريحات المنسوبة لأخته والمتداولة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الحـادث وقع على طريق الأربعين بحي النسيم في الرياض، عندما كانت “نسرين” تسير برفقة ابنتيها “جنى” و”لين” واثنتين من بنات عمها، وتسببت قوة الحادث في ارتفاعهن لمسافة 3 أمتار، ثم سقطن على الأرض جثثا هامدة.

بالفيديو.. الإعلامي طارق النوفل: مَن دَهس أختي “نسرين” وابنتيها حر طليق وعمره لا يتجاوز 14 عاما

جديد المحليات
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